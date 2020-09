La vita in diretta gioca a L’Eredità | Ghigliottina per Insinna (Di lunedì 28 settembre 2020) La puntata de La vita in diretta oggi ha trasformato la parte finale dedicata alla cronaca rosa nel gioco “La Ghigliottina” de L’Eredità il cui concorrente è stato proprio Flavio Insinna. Oggi è un giorno speciale per Flavio Insinna, dato che torna in onda il game show de L’Eredità che da molto tempo tiene compagnia … L'articolo La vita in diretta gioca a L’Eredità Ghigliottina per Insinna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) La puntata de Lainoggi ha trasformato la parte finale dedicata alla cronaca rosa nel gioco “La” de L’Eredità il cui concorrente è stato proprio Flavio. Oggi è un giorno speciale per Flavio, dato che torna in onda il game show de L’Eredità che da molto tempo tiene compagnia … L'articolo Laina L’Ereditàperproviene da www.meteoweek.com.

Melito562 : @MotisiAntonino Io ho sentito oggi alla vita in diretta, che qualcuno insinua che non sia vero??Che tristezza tutto questo.un RIP? - isthisbicuIture : per mia esperienza diretta quelli così sono i PEGGIORI di tutti perché perdi ore della tua vita a fargli lenzioncin… - PaoloFM : Pierre alla Vita in diretta ?? - aristidearista2 : #rai1 la vita in diretta finché in televisione per il pluralismo fate parlare politici e giornalisti negazionisti è… - cranfan84 : RT @Maxxeo: PIERRE LA SULTANA A LA VITA IN DIRETTA, grazie Ilenia Petracalvina, grazie Alberto Matano, grazie Stefano Coletta. -