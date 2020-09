Covid, il bollettino di oggi: 1.494 nuovi casi, Campania prima per contagi (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid bollettino di oggi, comunicati poco fa i dati ufficiali di lunedì 28 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 1.495, in deciso calo rispetto a ieri, quando erano stati 1.766. Anche oggi la Campania è la prima regione per nuovi casi accertati, 295 nelle ultime 24 ore, in ulteriore crescita rispetto a ieri. Nessuna regione ha fatto registrare oggi zero contagi. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia è di 311.364. Le vittime oggi sono 16, in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020)di, comunicati poco fa i dati ufficiali di lunedì 28 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Iaccertati nelle ultime 24 ore sono 1.495, in deciso calo rispetto a ieri, quando erano stati 1.766. Anchelaè laregione peraccertati, 295 nelle ultime 24 ore, in ulteriore crescita rispetto a ieri. Nessuna regione ha fatto registrarezero. Il totale deiati dall’inizio dell’emergenzain Italia è di 311.364. Le vittimesono 16, in tutto adnel nostro paese sono decedute ...

