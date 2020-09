Grecia, Mino si aggiudica commessa da 20 milioni di euro (Di domenica 27 settembre 2020) Esportare un laminatoio a freddo per alluminio di ultima generazione da installare in Grecia, vicino ad Atene. È l’obiettivo raggiunto da Mino, azienda attiva nel settore della progettazione e costruzione di laminatoi a freddo e a caldo per la lavorazione dei metalli non ferrosi, con il supporto di UniCredit e del Polo SACE SIMEST. La nuova commessa di Mino, il cui valore supera ampiamente i 20 milioni di euro, conferma la preminenza internazionale dell’azienda di Alessandria nel settore, molto specialistico, dei laminatoi ad alte prestazioni per alluminio. Attraverso l’intervento congiunto di SACE e UniCredit, Mino ha potuto associare alla propria offerta commerciale una proposta finanziaria, dando la possibilità al cliente greco di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) Esportare un laminatoio a freddo per alluminio di ultima generazione da installare in, vicino ad Atene. È l’obiettivo raggiunto da, azienda attiva nel settore della progettazione e costruzione di laminatoi a freddo e a caldo per la lavorazione dei metalli non ferrosi, con il supporto di UniCredit e del Polo SACE SIMEST. La nuovadi, il cui valore supera ampiamente i 20di, conferma la preminenza internazionale dell’azienda di Alessandria nel settore, molto specialistico, dei laminatoi ad alte prestazioni per alluminio. Attraverso l’intervento congiunto di SACE e UniCredit,ha potuto associare alla propria offerta commerciale una proposta finanziaria, dando la possibilità al cliente greco di ...

