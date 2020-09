Preservativi usati, lavati e rivenduti come nuovi: oltre 300mila pezzi sequestrati in Vietnam (Di venerdì 25 settembre 2020) Maxi sequestro di Preservativi in Vietnam. Rimodellavano profilattici usati rivendendoli come nuovi: la scoperta è stata effettuata dalla polizia locale, che ha sequestrato oltre 300mila pezzi. Secondo le prime ricostruzioni, i Preservativi usati venivano inzuppati in acqua bollente e rimodellati su un fallo di legno per essere rivenduti come nuovi. A rilanciare la notizia è l’Indipendent. Adesso migliaia di persone sono a rischio infezione. Si tratta di circa 345mila Preservativi, per un totale di 360 chilogrammi, sequestrati da un magazzino vicino a Ho Chi Minh City, a seguito di una soffiata di un residente. ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Maxi sequestro diin. Rimodellavano profilatticirivendendoli: la scoperta è stata effettuata dalla polizia locale, che ha sequestrato. Secondo le prime ricostruzioni, ivenivano inzuppati in acqua bollente e rimodellati su un fallo di legno per essere. A rilanciare la notizia è l’Indipendent. Adesso migliaia di persone sono a rischio infezione. Si tratta di circa 345mila, per un totale di 360 chilogrammi,da un magazzino vicino a Ho Chi Minh City, a seguito di una soffiata di un residente. ...

