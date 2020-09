Oncologo a medici | ‘per aiutare a smettere di fumare slogan ‘fallo o muori’ non funziona’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) – Il perentorio ‘smetti dio morirai’ con cui alcunicercano ancora di convincere i pazienti sui rischi correlati alle sigarette “non funziona e va cambiato”. E’ il suggerimento di David Khayat, ex presidente del National Cancer Institute e responsabile dell’Oncologia medica al Clinique Bizet (Parigi), nel suo intervento alla seconda e ultima giornata del terzo convegno – l’anno scorso svoltosi ad Atene e quest’anno online per la pandemia Covid-19 – ‘The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction’ promosso dall’Università di Tessalonica e dall’Università di Patrasso in Grecia. “Come dottore non posso accettare ‘smetti o muori’ come l’unica scelta che si offre ad un paziente ...