Nuova avventura in B per Brignola, ufficiale il passaggio alla Spal

Tempo di lettura: < 1 minuto

Nelle immediate vicinanze del debutto nel campionato di serie B al Brianteo di Monza la Spal ha ufficializzato ben cinque colpi di mercato. Insieme ad Esposito, Okoli, Ranieri e Sernicola c'è anche il talento sannita Enrico Brignola, che dopo una stagione tormentata al Livorno, condizionata pesantemente da un infortunio, ha la chance di rimettersi in gioco con gli estensi. Brignola, così come Sernicola, è stato ceduto in prestito dal Sassuolo alla squadra ferrarese allenata da Pasquale Marino, una delle più serie candidate alla promozione in serie A. Classe '99, l'esterno offensivo telesino ha collezionato 25 presenze in serie A tra Benevento e Sassuolo mettendo a segno 4 gol e totalizzando due assist nell'arco di ...

