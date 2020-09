Animal | il guerriero di strada

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Questa settimana raccontiamo la carriera di, recentemente scomparso all’età di 60 anni. Un’autentica leggenda degli anni Novanta, ha costruito la sua carriera insieme all’amico fraterno Hawk dando vita allo storico tag team Road Warriors.ed Hawk diventano i Road Warriorsed Hawk – fonte WWEAgli inizi degli anni Ottantaed Hawk si incontrarono e divennero amici. Iniziarono insieme a muovere i primi passi nel mondo del pro wrestling e insieme trovarono il look perfetto. Gli atleti han confessato di aver preso inspirazione dal film Mad Max 2. Vagarono per federazioni minori e ovunque andarono conquistarono svariate cinture di coppia. Il debutto in WWF Nel 1990 firmarono con la WWF con il nome di squadra “Legion of Doom” in poco meno di un ...