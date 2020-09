Serie C, tegola per il Catania: 4 punti di penalizzazione in campionato. I dettagli (Di giovedì 24 settembre 2020) Grossa mazzata per il Calcio Catania.Avvio di stagione complicato per il Catania, ritrovatosi a fare i conti con una pesante tegola abbattutasi su squadra e società a pochi giorni dall'inizio del prossimo campionato di Serie C. Il club etneo, infatti, ha subito una penalizzazione di 4 punti in classifica dopo che il TFN ha accolto il deferimento a carico dell'ex patron rossazzurro e dell'amministratore unico Gianluca Astoria. Di seguito, il comunicato diffuso dalla FIGC.“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); per la società Calcio ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Grossa mazzata per il Calcio.Avvio di stagione complicato per il, ritrovatosi a fare i conti con una pesanteabbattutasi su squadra e società a pochi giorni dall'inizio del prossimodiC. Il club etneo, infatti, ha subito unadi 4in classifica dopo che il TFN ha accolto il deferimento a carico dell'ex patron rossazzurro e dell'amministratore unico Gianluca Astoria. Di seguito, il comunicato diffuso dalla FIGC.“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); per la società Calcio ...

