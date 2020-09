San Francesco tra le nuvole di Assisi... la foto che impazza sul web (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - L'immagine di un San Francesco tra le nuvole di Assisi che sembra parlare con gli uccelli sta impazzando sul web. La foto - rende noto la Sala Stampa del Sacro Convento - pubblicata nelle pagine ufficiali di Instagram e Facebook di "San Francesco d'Assisi", sta riscuotendo un grande successo in termini di like, condivisioni, commenti e visualizzazioni. L'immagine di Christopher Wentworth, scattata ad Assisi, dove il fotografo americano risiede, ritrae una nuvola che ricorda la famosa scena della Predica agli uccelli di San Francesco dipinta da Giotto nella Basilica Superiore. La foto, riproposta per gentile concessione di Christopher Wentworth, ha raggiunto 45 mila persone ottenendo 2.500 mi ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - L'immagine di un Santra lediche sembra parlare con gli uccelli stando sul web. La- rende noto la Sala Stampa del Sacro Convento - pubblicata nelle pagine ufficiali di Instagram e Facebook di "Sand'", sta riscuotendo un grande successo in termini di like, condivisioni, commenti e visualizzazioni. L'immagine di Christopher Wentworth, scattata ad, dove ilgrafo americano risiede, ritrae una nuvola che ricorda la famosa scena della Predica agli uccelli di Sandipinta da Giotto nella Basilica Superiore. La, riproposta per gentile concessione di Christopher Wentworth, ha raggiunto 45 mila persone ottenendo 2.500 mi ...

AGI - L'immagine di un San Francesco tra le nuvole di Assisi che sembra parlare con gli uccelli sta impazzando sul web. La foto - rende noto la Sala Stampa del Sacro Convento - pubblicata nelle pagine ...

Come celebrare il mare in tutte le sue anime

A Bari inizia la Festa del Mare, a Gallipoli la Settimana della Cultura del Mare. Il mare come punto di incontro e di condivisione Per i popoli che vivono vicino al mare, il mare è tutto questo e di p ...

