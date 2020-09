Nuove grane per la Roma: un mese di inibizione a Fienga, venti giorni per il medico (Di giovedì 24 settembre 2020) Un'altra grana per la Roma. Dopo la sconfitta a tavolino nell'esordio in campionato a Verona a causa del pasticcio Diawara, oggi il Tribunale Nazionale Federale ha inibito per 30 giorni il Ceo Guido Fienga e squalificato per 2o giorni il medico Massimo Manara. Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Un'altra grana per la. Dopo la sconfitta a tavolino nell'esordio in campionato a Verona a causa del pasticcio Diawara, oggi il Tribunale Nazionale Federale ha inibito per 30il Ceo Guidoe squalificato per 2oilMassimo Manara.

