È italiano il miglior testo in materia di diritto vitivinicolo

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’OIV premia il volume La Nuova Normativa Vitivinicola per il suo contributo alla comprensione e utilizzo delUnico sul vino. Libro dell’anno indi: con questa motivazione l’OIV, l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, ha premiato lo scorso 8 settembre il volume “La Nuova Normativa Vitivinicola“, presentato lo scorso novembre al Mipaaf alla presenza della Ministra Bellanova. Il, pensato per aiutare i protagonisti del settore a comprendere e utilizzare al meglio ilUnico sul vino e i decreti attuativi correlati, è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori strumento strategico fondamentale perare e semplificare la vita delle aziende, utile anche ...

_Carabinieri_ : Roma #GoldenGala: nella specialità dei 400 mt vince il velocista dei #Carabinieri Edoardo Scotti stabilendo, con il… - LaCiuraRaffaele : RT @AndreaGiuricin: Il miglior modo per spegnere un #Flambus #ATAC? Fare la danza della pioggia e creare il #Waterbus I problemi di #ATAC s… - AndreaGiuricin : Il miglior modo per spegnere un #Flambus #ATAC? Fare la danza della pioggia e creare il #Waterbus I problemi di… - acquamaryna : RT @RobyGiotto: @FredericKK007 Se questo signore è il miglior governatore italiano, siamo a posto. - IlMonociglio : La cosa ridicola è che, senza il marcio del patentino d’italiano, avremmo davvero ingaggiato gratis l’unico attacca… -

Ultime Notizie dalla rete : italiano miglior

Triesteprima.it

"Se fossi presidente del Consiglio per un giorno la vorrei come ministro degli Esteri o come ambasciatrice delle eccellenze italiane nel mondo. Sono dell'idea che bisogna scegliere i migliori e lei in ...L’attaccante dell’Inter e della nazionale belga Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Una domanda posta al numero nove nerazzurro ha riguardato anche il Napoli, i ...