Coronavirus | l’allarme degli esperti | “Ecco il possibile effetto a lungo termine”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La terza ondata di Covid-19 potrebbe giungere in un’altra forma, più lunga e silenziosa, quella del morbo di Parkinson. A lanciare l’allarme dalle pagine del Journal of Parkinson’s Disease sono alcuni ricercatori australiani del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, che temono che i sintomi neurologici indotti dall’infezione di Sars-Cov-2 possano essere solo le prime fasi di un processo infiammatorio del cervello dalle conseguenze ben più gravi. Kevin Barnham e i suoi colleghi temono che la storia possa ripetersi. Un secolo fa, infatti, solo cinque anni dopo la pandemia di influenza Spagnola, l’incidenza di malattia di Parkinson aumentò fino a tre volte. Potrebbe succedere anche oggi, con Covid-19? È ...