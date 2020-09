Coronavirus in Italia: 1.640 positivi, ma aumentano i tamponi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono 1.640 i nuovi contagiati da Coronavirus in Italia. Il bollettino odierno parla di un aumento dei positivi rispetto alla giornata di ieri (quando erano 1.392), ma con numero superiore di tamponi. I test effettuati sono stati, infatti, 103.696. Purtroppo, c’è da registrare un aumento anche nel numero delle vittime, oggi attestate a 20 contro le 14 di martedì. Incoraggiante il numero dei guariti nelle ultime ventiquattro ore, pari a 995. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi, invece, sono 244, + 5 rispetto a ieri.Il numero dei morti a causa del Covid-19 in Italia da inizio pandemia sono attualmente 35.758. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono 1.640 i nuovi contagiati dain. Il bollettino odierno parla di un aumento deirispetto alla giornata di ieri (quando erano 1.392), ma con numero superiore di. I test effettuati sono stati, infatti, 103.696. Purtroppo, c’è da registrare un aumento anche nel numero delle vittime, oggi attestate a 20 contro le 14 di martedì. Incoraggiante il numero dei guariti nelle ultime ventiquattro ore, pari a 995. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ad oggi, invece, sono 244, + 5 rispetto a ieri.Il numero dei morti a causa del Covid-19 inda inizio pandemia sono attualmente 35.758.

