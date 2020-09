Farmaco ritirato dalle farmacie. Ecco perchè e i lotti interessati (Di martedì 22 settembre 2020) Un Farmaco per il trattamento dell’anemia è stato ritirato dalle farmacie. A comunicarlo è l’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco. Il medicinale al momento ritirato dal mercato si chiama Binocrit, è prodotto della ditta Sandoz S.p.A., e a quanto comunicato viene ritirato per parametri fuori specifica. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato tutti i lotti interessati dal provvedimento. Nello specifico, si tratta delle confezioni dei seguenti lotti: BINOCRIT 40000IU/1ML 1912050066 A038190512 con scadenza agosto 2021; BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1907090077 A038190474 con scadenza febbraio 2021; BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1909050081 A038190474 con scadenza ... Leggi su howtodofor (Di martedì 22 settembre 2020) Unper il trattamento dell’anemia è stato. A comunicarlo è l’Aifa, Agenzia Italiana del. Il medicinale al momentodal mercato si chiama Binocrit, è prodotto della ditta Sandoz S.p.A., e a quanto comunicato vieneper parametri fuori specifica. L’Agenzia Italiana delha comunicato tutti idal provvedimento. Nello specifico, si tratta delle confezioni dei seguenti: BINOCRIT 40000IU/1ML 1912050066 A038190512 con scadenza agosto 2021; BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1907090077 A038190474 con scadenza febbraio 2021; BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1909050081 A038190474 con scadenza ...

Clutcher : @tomerini 'Che l’Aifa bocci un farmaco utilizzato per il Covid-19 esclusivamente sulla base di uno studio farlocco… - Paoblog : L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha disposto il ritiro di alcuni lotti della specialità medicinale Binocrit… - corrierece : #Aifa: #Farmaco per l'anemia ritirato dalle farmacie - #Binocrit - - informazionecs : AIFA: farmaco per il trattamento dell'anemia ritirato dalle farmacie. Parametri fuori specifica. - rdegiorgi53 : AIFA: farmaco per il trattamento dell’anemia ritirato dalle farmacie. -