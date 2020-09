Dal re delle preferenze Casillo all’immunologo Lopalco, fino all’ex portiere Galli e all’attivista Melio: ecco i candidati più votati d’Italia (Di martedì 22 settembre 2020) Per la seconda volta consecutiva, è il consigliere uscente del Pd di Boscoreale, Mario Casillo, il candidato consigliere alle Regionali più votato della Campania. Un plebiscito, il suo, se si conta che quando ottenne il maggior numero di preferenze nel 2015 il suo nome venne barrato 31.307 volte, mentre quest’anno i voti in suo favore sono stati addirittura 42mila. Ma di facce note e risultati sorprendenti ce ne sono altri: come quello dell’epidemiologo Luigi Lopalco, che ha ottenuto 15mila voti e che sarà, ha dichiarato il riconfermato governatore pugliese Michele Emiliano, il nuovo assessore alla Sanità, o quello di Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina già certo di un seggio in Toscana come capolista della Lega. Sempre nella Regione che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Per la seconda volta consecutiva, è il consigliere uscente del Pd di Boscoreale, Mario, il candidato consigliere alle Regionali più votato della Campania. Un plebiscito, il suo, se si conta che quando ottenne il maggior numero dinel 2015 il suo nome venne barrato 31.307 volte, mentre quest’anno i voti in suo favore sono stati addirittura 42mila. Ma di facce note e risultati sorprendenti ce ne sono altri: come quello dell’epidemiologo Luigi, che ha ottenuto 15mila voti e che sarà, ha dichiarato il riconfermato governatore pugliese Michele Emiliano, il nuovo assessore alla Sanità, o quello di Giovanni, exdi Milan e Fiorentina già certo di un seggio in Toscana come capolista della Lega. Sempre nella Regione che ha ...

chetempochefa : “Sono stata fortunata nella vita. Sto con Raimondo dal 62, ma prima siamo stati fidanzati per 3 anni, quindi sono 5… - andreabettini : L'#equinozio d'autunno visto dal satellite Meteosat. Splendida immagine delle 7 di oggi ora italiana. Si nota benis… - CottarelliCPI : Oggi ho partecipato a Cremona, una delle città più colpite dal Covid, alla cerimonia di consegna di una nuova ambul… - Gabriele_Vernuz : Quelli della Lega scrivono che la partita delle #ElezioniRegionali2020 è finita 4-3 perché sono primo partito in Va… - CesareOrtis : Dilettanti...#Unicredit già pensa di chiudere il 30% delle filiali a partire dal 2021 (ma non ditelo in giro è anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal delle Elezioni Regionali 2020, i risultati definitivi Corriere della Sera Insieme, parte format che unisce tre festival e 168 stand

E per la prima volta, dall'emergenza sanitaria, ci saranno gli stand di 168 case editrici piccole, medie e grandi che avranno a disposizione un gazebo delle stesse dimensioni con postazioni allestite ...

T-Bond: prezzi poco mossi, attesa per la testimonianza di Powell

che potrebbero spingere diversi Paesi a imporre nuove chiusure alle attivita' e nuove restrizioni ai movimenti delle persone, come per esempio appena annunciato dal Regno Unito; negli Stati Uniti, ...

E per la prima volta, dall'emergenza sanitaria, ci saranno gli stand di 168 case editrici piccole, medie e grandi che avranno a disposizione un gazebo delle stesse dimensioni con postazioni allestite ...che potrebbero spingere diversi Paesi a imporre nuove chiusure alle attivita' e nuove restrizioni ai movimenti delle persone, come per esempio appena annunciato dal Regno Unito; negli Stati Uniti, ...