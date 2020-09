Catania-Virtus San Nicolò in tv | data | orario e diretta streaming primo turno Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020)San Nicolò sarà visibile in tv? Ecco la, l’e le informazioni sulladella sfida valida per ildella. Stadio Angelo Massimino pronto a ospitare la sfida tra una delle compagini più in vista della Serie C e una squadra dilettantistica: in palio c’è il secondodellanazionale ed entrambe vogliono centrare l’obiettivo qualificazione. Calcio d’inizio alle ore 19.00 di mercoledì 23 settembre,tv non disponibile e, stando alle informazioni attuali, stessa sorte per la ...