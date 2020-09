Premier League: Wolverhampton-Manchester City 1-3 (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - Parte con una vittoria in Premier Leagvue il Manchester City: la formazione di Pep Guardiola si è imposta 3-1 sul campo del Wolverhampton. Primo tempo praticamente perfetto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - Parte con una vittoria inLeagvue il: la formazione di Pep Guardiola si è imposta 3-1 sul campo del. Primo tempo praticamente perfetto ...

OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - SkySport : WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 1-3 Risultato finale ? ? rig. #DeBruyne (20') ? #Foden (32') ? #Jimenez (78') ?… - SkySport : ASTON VILLA-SHEFFIELD UNITED 1-0 Risultato finale ? ? #Konsa (63') ? Premier League - 2^ Giornata #SkySport… - ItaSportPress : City, esordio con vittoria: Wolverhampton superato 3-1 - - sportli26181512 : De Bruyne-Foden-Gabriel Jesus, tris City ai Wolves: La Premier dei Citizens riparte con un successo esterno: apre i… -