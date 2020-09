Grande Fratello Vip, provvedimento disciplinare per Fausto Leali: ‘Televoto annullato’ (Di lunedì 21 settembre 2020) provvedimento disciplinare in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip. A riceverlo è con ogni probabilità Fausto Leali che nelle scorse ore è inciampato in alcune frasi che hanno sollevato indignazione anche sul web perché ritenute razziste. Il cantante è in nomination con Massimiliano Morra, ma i canali social del reality fanno sapere che il televoto è stato annullato: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di oggi, lunedì 21 settembre, di ‘Grande Fratello Vip’ ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020)in arrivo nella casa delVip. A riceverlo è con ogni probabilitàche nelle scorse ore è inciampato in alcune frasi che hanno sollevato indignazione anche sul web perché ritenute razziste. Il cantante è in nomination con Massimiliano Morra, ma i canali social del reality fanno sapere che il televoto è stato annullato: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrentie Massimiliano Morra è stato annullato a causa di unnei confronti di un concorrente. Nella puntata di oggi, lunedì 21 settembre, di ‘Vip’ ...

