Perché le aziende investono sulla scansione 3D dei piedi (Di sabato 19 settembre 2020) L'acquisto online delle calzature a breve potrebbe essere rivoluzionato dalle tecnologie di scansione 3D che consentono di risolvere il problema della scelta delle taglie. Oggi il volume di affari dell'intero settore, in Europa, è di circa 105 miliardi di euro – di cui circa il 19% generato dall'ecommerce (Statista, Footwear 2020). Uno dei principali freni del canale digitale è rappresentato senza dubbio dalla difficoltà per i consumatori di effettuare acquisti con la sicurezza che la scarpa scelta sia realmente adatta ai propri piedi. E un po' come avviene per l'abbigliamento. La taglia si limita a indicare un riferimento di lunghezza; in alcuni casi si può scegliere versioni con una pianta larga (wide), media, etc. La calzabilità o comodità di un modello però tirano ...

