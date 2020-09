Napoli Femminile, alla scoperta di Jacynta: la nuova centravanti dal cognome impronunciabile (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il duro avvio di stagione, con tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato, il Napoli Femminile è tornato sul mercato per regalare un nuovo rinforzo a mister Marino. A sorpresa, nella giornata di ieri, la società partenopea ha annunciato infatti l’arrivo dal West Ham di Jacynta Galabadaarachchi. centravanti classe 2001, l’australiana (con cittadinanza italiana, ereditata dai nonni) arriva in azzurro con la formula del prestito. Nonostante la giovane età, la ragazza ha un curriculum di tutto rispetto: all’età di nove anni fu invitata dal Manchester United per uno stage. Stage che poi fa con il Manchester City, allenandosi per due mesi nell’Academy del club inglese. Tornata in Australia, a 14 anni comincia a giocare nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il duro avvio di stagione, con tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato, ilè tornato sul mercato per regalare un nuovo rinforzo a mister Marino. A sorpresa, nella giornata di ieri, la società partenopea ha annunciato infatti l’arrivo dal West Ham diGalabadaarachchi.classe 2001, l’australiana (con cittadinanza italiana, ereditata dai nonni) arriva in azzurro con la formula del prestito. Nonostante la giovane età, la ragazza ha un curriculum di tutto rispetto: all’età di nove anni fu invitata dal Manchester United per uno stage. Stage che poi fa con il Manchester City, allenandosi per due mesi nell’Academy del club inglese. Tornata in Australia, a 14 anni comincia a giocare nel ...

