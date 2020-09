Coronavirus, anche la Lombardia riapre gli stadi: massimo mille spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 - anche la Lombardia riapre gli stad i fino a un capienza massima di 1.000 spettatori; mentre per gli impianti al chiuso il numero massimo di pubblico ammesso è pari a 700. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 -lagli stad i fino a un capienza massima di 1.000; mentre per gli impianti al chiuso il numerodi pubblico ammesso è pari a 700. ...

c_appendino : A seguito della pandemia #coronavirus anche in tema di mobilità le abitudini dei cittadini stanno cambiando e quest… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Per paura del contagio ad Imperia rinunciano 140 scrutatori su 180. Lasciano anche 10 presidenti di se… - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - jacopogiliberto : @SiamolaGente come ci dicevamo sei mesi fa, faranno vittime non solo il virus ma anche gli strumenti per contrastar… - Frances47226166 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, da #Bono ai #REM, gli artisti tifano #Italia. Messaggi di vicinanza anche da #PearlJam, #PattiSmith e #Joan… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Covid, allarme in Costa Azzurra. Divieto di assembramento anche in spiaggia La Stampa Risultati Serie A/ Diretta gol: i nuovi allenatori, live score 1^ giornata

Risultati Serie A, diretta gol live score di Fiorentina Torino e Verona Roma, i due anticipi che aprono la 1^ giornata del nuovo campionato. Mentre aspettiamo i risultati Serie A dei due anticipi dell ...

Coronavirus: 22 nuovi casi in Trentino

Si contano 22 nuovi casi di contagio in Trentino. Otto persone in particolare hanno manifestato sintomi. C'è anche un minorenne. Gli attualmente positivi sono 534. 2.375 i tamponi analizzati nelle ...

Coronavirus, 15 nuovi positivi in provincia di Reggio Emilia: a Rolo un contagio nella scuola secondaria

In provincia di Reggio Emilia ci sono 15 nuovi positivi (di cui 14 in isolamento domiciliare), 8 sono riconducibili a focolai familiari, mentre 5 sono casi sporadici; un caso è un rientro dall’estero ...

