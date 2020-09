TIRO DA FUORI E DUTTILITÀ. NAHUEL ESTEVEZ, IL NUOVO JOLLY PER LO SPEZIA DI ITALIANO (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà il NUOVO arrivato in casa di uno SPEZIA scatenato sul mercato. Acquisto dopo l’altro, la società ligure sta costruendo una squadra che riesca a puntare forte sulla salvezza. Tra poco, sarà il turno di NAHUEL ESTEVEZ, argentino classe 1995. Visione di gioco e TIRO da FUORI sono le qualità principali di questo mediano proveniente dall’Estudiantes, dove spesso è stato schierato in diverse zone del centrocampo, dimostrandosi così un giocatore duttile e utile al suo allenatore. ESTEVEZ è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili dell’All Boys e poi del Comunicaciones (entrambe squadre di terza categoria di calcio argentino), dove si trasferisce nel 2014. Qui, ESTEVEZ continua a ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà ilarrivato in casa di unoscatenato sul mercato. Acquisto dopo l’altro, la società ligure sta costruendo una squadra che riesca a puntare forte sulla salvezza. Tra poco, sarà il turno di, argentino classe 1995. Visione di gioco edasono le qualità principali di questo mediano proveniente dall’Estudiantes, dove spesso è stato schierato in diverse zone del centrocampo, dimostrandosi così un giocatore duttile e utile al suo allenatore.è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili dell’All Boys e poi del Comunicaciones (entrambe squadre di terza categoria di calcio argentino), dove si trasferisce nel 2014. Qui,continua a ...

