Lazio, Inzaghi pensa al Benevento: Leiva ok, Luis Alberto no (Di venerdì 18 settembre 2020) FORMELLO - Rifinitura in casa Lazio aspettando l'amichevole di sabato contro il Benevento. Fischio d'inizio alle ore 18. I fratelli Inzaghi pronti a sfidarsi aspettando l'inizio ufficiale del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) FORMELLO - Rifinitura in casaaspettando l'amichevole di sabato contro il. Fischio d'inizio alle ore 18. I fratellipronti a sfidarsi aspettando l'inizio ufficiale del ...

Lazio, il tassello mancante: Inzaghi chiede un difensore

Non sarà ad oggi un mercato da Champions ma alla nuova Lazio manca ancora un tassello. Quel difensore che Inzaghi continua ad chiedere a gran voce al ds Igli Tare anche se, al momento, la cassa ...

Serie A: Juve ancora avanti, ma attenzione all’Inter. Milan sorpresa?

Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è quasi terminato, questo week end si alzerà il sipario sulla Serie A 2020/2021 che sembra ricominciare sulla stessa falsariga di come si è conclusa: sec ...

Roma nord, un concentrato di sport nel fine settimana

Scavalcato il Golden Gala, che regala un record del mondo del salto con l’asta con lo svedese Armand Duplantis e un primato italiano con Yeman Crippa, domani allo Stadio Olimpico si gioca l’amichevole ...

