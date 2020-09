Mario Morelli è il nuovo presidente della Consulta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nessuno strappo alla tradizione. Chiamati a eleggere il loro presidente i giudici costituzionali hanno scelto il collega che da più tempo siede alla Consulta: si tratta di Mario Morelli, 79 anni, che sino ad oggi ricopriva il ruolo di vice presidente. Il successore di Marta Cartabia però potrà resterà in carica solo tre mesi. A dicembre scadrà infatti il suo mandato di anni di giudice costituzionale: dura 9 anni e lui è stato eletto alla Consulta nel 2011 dai magistrati della Cassazione. Sua la sentenza sul drammatico caso di Eluana Englaro.Sul nome del nuovo presidente la Corte costituzionale si è divisa: Morelli ha ottenuto 9 voti; 5 quelli andati a Giancarlo Coraggio; ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nessuno strappo alla tradizione. Chiamati a eleggere il loroi giudici costituzionali hanno scelto il collega che da più tempo siede alla: si tratta di, 79 anni, che sino ad oggi ricopriva il ruolo di vice. Il successore di Marta Cartabia però potrà resterà in carica solo tre mesi. A dicembre scadrà infatti il suo mandato di anni di giudice costituzionale: dura 9 anni e lui è stato eletto allanel 2011 dai magistratiCassazione. Sua la sentenza sul drammatico caso di Eluana Englaro.Sul nome della Corte costituzionale si è divisa:ha ottenuto 9 voti; 5 quelli andati a Giancarlo Coraggio; ...

fattoquotidiano : Mario Morelli è il nuovo presidente della Consulta, ma rimarrà in carica solo 3 mesi. - PoliticaNewsNow : Corte Costituzionale: Mario Morelli è eletto nuovo presidente - Noovyis : (Mario Morelli è il nuovo presidente della Consulta, ma rimarrà in carica solo 3 mesi.) Playhitmusic - - repubblica : Consulta, Mario Morelli è il nuovo presidente: in carica per soli due mesi [di LIANA MILELLA] [aggiornamento delle… - 85Morrigan : RT @repubblica: Consulta, Mario Morelli è il nuovo presidente: in carica per soli due mesi -