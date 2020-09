Sky: Roma-Napoli, c’è l’accordo per Milik. Atteso il sì del polacco che sblocca Dzeko (Di martedì 15 settembre 2020) Roma e Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Arkadiusz Milik, stando a quanto riporta Sky Sport. L’ultimo ostacolo è rappresentato dalla volontà del giocatore, che non ha ancora dato l’ok definitivo e di conseguenza blocca anche il passaggio di Dzeko alla Juventus, che in bianconero guadagnerebbe 7,5 milioni per due anni. Roma e Juve hanno inserito anche De Sciglio nella loro operazione, con la formula del prestito con diritto di riscatto; l’esterno sta valutando la destinazione. In ogni caso quest’operazione sarebbe direttamente collegata all’incastro con Dzeko e Milik. A questo punto, sfuma Suarez alla Juventus: i tempi sono troppo lunghi per ottenere il passaporto e non si farebbe in tempo per la lista ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020)hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Arkadiusz, stando a quanto riporta Sky Sport. L’ultimo ostacolo è rappresentato dalla volontà del giocatore, che non ha ancora dato l’ok definitivo e di conseguenza blocca anche il passaggio dialla Juventus, che in bianconero guadagnerebbe 7,5 milioni per due anni.e Juve hanno inserito anche De Sciglio nella loro operazione, con la formula del prestito con diritto di riscatto; l’esterno sta valutando la destinazione. In ogni caso quest’operazione sarebbe direttamente collegata all’incastro con. A questo punto, sfuma Suarez alla Juventus: i tempi sono troppo lunghi per ottenere il passaporto e non si farebbe in tempo per la lista ...

Ultime Notizie dalla rete : Sky Roma Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di martedì Sky Sport Tennis: Gaudenzi, continuità calendario è priorità dell'Atp

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Nell'immediato la priorità è garantire continuità nel calendario per tutto il 2020, garantendo altresì la salute dei giocatori. A medio e lungo termine sarà importante lavorar ...

Sky - Roma, accordo per Kumbulla che sostituirà Smalling: il 2000 piaceva al Napoli

La Roma è vicinissima a Marash Kumbulla per la difesa, lo rivela la redazione di Sky: la mossa per il classe 2000 dell'Hellas Verona è la risposta alle difficoltà emergenti per Smalling, con lo United ...

Jimi Hendrix, a 50 anni dalla morte il mito sfida il futuro

(di Paolo Biamonte) (ANSA) - ROMA, 15 SET - Alle 12.45 del 18 settembre 1970 il dottor John Bannister, medico del St Mary Abbot's Hospital di Londra, dichiarava morto Jimi Hendrix. Dieci giorni dopo, ...

