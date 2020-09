Da Roma: "Oggi si può chiudere Milik, dipende tutto dalla Juve! Cifre e dettagli" (Di martedì 15 settembre 2020) Oggi si può chiudere il giro che porterà Milik alla Roma, Dzeko alla Juve e soldi al Napoli per un calciatore (l’attaccante polacco, appunto) in scadenza di contratto. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020)siil giro che porteràalla, Dzeko alla Juve e soldi al Napoli per un calciatore (l’attaccante polacco, appunto) in scadenza di contratto.

repubblica : Referendum, oggi in piazza a Roma la manifestazione per il 'No al taglio dei parlamentari' [aggiornamento delle 16:… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Roma a scuola, il codice dei 'mamianini: 'Niente boxer e maglietta alla lezione di filosofia in remo… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - rosetta71399319 : RT @sono_selvatica: Buondì my friends!! Oggi vi porto nell’antica Roma, prendete pure la tazza, che si scende nell’Arena!! ?? Caffettiera… - SilviaSpattini : RT @MicheTiraboschi: Oggi a Roma con @Fai_Cisl per parlare di futuro della contrattazione collettiva. Bella la prospettiva che mi è stata p… -