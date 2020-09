Kim Kardashian, addio al reality show: “Decisione presa come famiglia” (Di venerdì 11 settembre 2020) “È con il cuore pesante che abbiamo preso la difficile decisione come famiglia di dire addio a ‘Keeping Up With The Kardashians'”. Questo l’annuncio tramite Twitter di Kim Kardashian in merito al reality show che tanto ha spopolato negli anni. Kim Kardashian grazie al reality è diventata una delle donne più celebri al mondo: “Questo spettacolo ci ha resi ciò che siamo e sarò per sempre in debito con tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite”, ha concluso. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) “È con il cuore pesante che abbiamo preso la difficile decisionefamiglia di direa ‘Keeping Up With Thes'”. Questo l’annuncio tramite Twitter di Kimin merito alche tanto ha spopolato negli anni. Kimgrazie alè diventata una delle donne più celebri al mondo: “Questo spettacolo ci ha resi ciò che siamo e sarò per sempre in debito con tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite”, ha concluso.

Dopo 14 anni Kim Kardashian annuncia la fine del reality show sulla sua famiglia che l'ha trasformata da sconosciuta in star

"Growing'up with the Kardashians" sta per finire: dopo 14 stagioni e dopo essere passato alla storia come uno dei programmi più popolari e allo stesso tempo più nonsense della storia della tv.

I Kardashian annunciano la cancellazione del loro reality show

Potremmo dire essere difronte alla fine di un'era! Dopo 14 anni di "onorata carriera" e 20 stagioni all'attivo, il clan Kardashian/ Jenner ha appena annunciato la cancellazione di "Al Passo con i Kardashian".

