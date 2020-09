Colleferro, l’allenatore degli aggressori: “La mia MMA non insegna la violenza. Sono addolorato, andrò ai funerali di Willy” (Di martedì 8 settembre 2020) “Non Sono il maestro dei killer” dice Luca di Tullio, istruttore di MMA di Marco e Gabriele Bianchi, due degli aggressori di Willy, il giovane ventenne ucciso sabato sera in un pestaggio. “Le MMA non insegnano la violenza” continua l’istruttore visibilmente scosso dalla vicenda. L'articolo Colleferro, l’allenatore degli aggressori: “La mia MMA non insegna la violenza. Sono addolorato, andrò ai funerali di Willy” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

