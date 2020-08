Viviana Parisi, svolta nelle indagini: lei e il bimbo aggrediti da due cani (Di sabato 15 agosto 2020) C’è un’ultima inquietante ipotesi attorno alla morte di Viviana Parisi e alla sorte del piccolo Gioele: si indaga sulla possibile aggressione da parte di uno o due cani. Si è aggiunta una nuova ipotesi sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele di 4 anni. Stando a quanto si apprende da ambienti … Leggi su viagginews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi e l’ipotesi della morte di Gioiele nell’incidente: la Scientifica a caccia di sangue nell’auto. “Il… - Corriere : Viviana Parisi, il giallo sul piccolo Gioele: era vivo in auto, forse senza cintura. Si è ferito nell’incidente? - Piergiulio58 : RT @Libero_official: #VivianaParisi, il figlio Gioele cercato nei pozzi: 'Approfondimenti sui punti d'impatto in macchina', l'ipotesi dramm… - stalkingitaly : Viviana Parisi, Gioele, la bugia al marito: tutti i punti oscuri -