Call of Duty Black Ops Cold War sempre più reale e gli ultimi teaser confermano la Guerra Fredda come setting (Di sabato 15 agosto 2020) Call of Duty 2020, come è accaduto per tutti gli altri titoli della serie, verrà ufficialmente annunciato nelle prossime settimane, per poi essere pubblicato in tardo autunno/inizio inverno. Prima che ciò accada, abbiamo davanti un lungo periodo fatto di teaser e piccoli indizi che ci permetteranno di identificare il setting e le possibili novità del prossimo gioco.Certo, dovremmo ignorare il fatto che il titolo completo, Call of Duty Black Ops Cold War sia stato vittima di recenti leak, più o meno confermati dai teaser già pubblicati da Activision e Treyarch e continuamente rinforzati dai nuovi reveal.L'ultimo indizio pubblicato poco fa sul sito teaser, ... Leggi su eurogamer

