Eurozona, cresce surplus commerciale a giugno (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Sale il surplus della bilancia commerciale dell’Eurozona a giugno, registrando un surplus di 21,2 miliardi di euro, rispetto all’avanzo di 9,4 miliardi del mese precedente e di 12,6 miliardi atteso dagli analisti. Nello stesso mese del 2019 si era registrato un saldo di +19,4 miliardi. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 170,3 miliardi di euro in calo del 10% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese del 12,2% a 149,1 miliardi. L’interscambio commerciale all’interno dell’area della moneta unica si è portato a 150,6 miliardi di euro, in calo del 7,3% rispetto a giugno 2019. Per l’intera ... Leggi su quifinanza

teletext_ch_it : Eurozona, cresce produzione industriale - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Cresce la produzione dell’Eurozona a luglio, ma la trappola è dietro l’angolo L'articolo di @AndreaBianchiAW https://t… - EURACTIVItalia : Cresce la produzione dell’Eurozona a luglio, ma la trappola è dietro l’angolo L'articolo di @AndreaBianchiAW -

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona cresce Eurozona, cresce surplus commerciale a giugno Teleborsa Se Lukashenko trionfa un motivo c’è: con buona pace dei media liberali

Tutto il circo mediatico si è subito prodigato a definire Lukashenko “l’ultimo dittatore d’europa”, all’indomani della plebiscitaria vittoria alle elezioni. Ovviamente si sono subito concentrati sulle ...

Eurozona, cresce surplus commerciale a giugno

(Teleborsa) - Sale il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona a giugno, registrando un surplus di 21,2 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 9,4 miliardi del mese precedente e di 12,6 mili ...

Tutto il circo mediatico si è subito prodigato a definire Lukashenko “l’ultimo dittatore d’europa”, all’indomani della plebiscitaria vittoria alle elezioni. Ovviamente si sono subito concentrati sulle ...(Teleborsa) - Sale il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona a giugno, registrando un surplus di 21,2 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 9,4 miliardi del mese precedente e di 12,6 mili ...