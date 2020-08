Turismo, Franceschini: “Stanziati 25 milioni per agenzie di viaggio e tour operator” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo ha stanziato 25 milioni di euro per le agenzie di viaggio e i tour operator”. Il decreto è stato firmato dal ministro del Mibact, Dario Franceschini, che stanzia le prime risorse per il parziale ristoro di queste realtà e prevede criteri semplici e immediati che saranno utilizzati anche per distribuire gli oltre 200 milioni di euro previsti dal decreto agosto per il sostegno diretto di questi operatori. “Le agenzie di viaggio e i tour operator – ha detto Franceschini – sono stati particolarmente colpiti dalle misure per il contenimento della pandemia. È doveroso sostenere questo anello ... Leggi su italiasera

