Serie C, il Palermo ha ufficializzato l’iscrizione al campionato: il comunicato ufficiale (Di giovedì 13 agosto 2020) Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto di aver ufficializzato l’iscrizione al campionato di Serie C 2020/2021. Di seguito la nota della società neopromossa: “Con la lettera del 13 agosto da parte della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), il Palermo è ufficialmente iscritto alla Serie C. Dopo aver valutato la documentazione legale ed economico-finanziaria prodotta dal Palermo, la Figc ha quindi dato il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie C 2020/2021“. Leggi su sportface

