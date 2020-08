Coronavirus Usa, l’appello di Biden: “Tutti con la mascherina” (Di giovedì 13 agosto 2020) Joe Biden sarà l’uomo che sfiderà Donald Trump alla prossime presidenziali Usa. Intanto il Coronavirus continua a mietere vittime nel Paese: l’appello sulle mascherine. Se da una parte Donald Trump, a inizio epidemia, quasi minimizzava il pericolo legato al Coronavirus, il suo avversario politi Joe Biden prende tutt’altra strada. L’appello del prossimo sfidante del presidente degli USA è rivolto a tutti gli americani, invitati a indossare la mascherina per salvaguardare sé stessi e gli altri. Gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per quanto riguarda i contagi accertati e Biden invita i Governatori di tutti gli stati a rendere obbligatoria la mascherina. “Siate patrioti, proteggete i vostri concittadini, fate la cosa giusta” ha ... Leggi su bloglive

