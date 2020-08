Anticipazioni spagnole Una Vita: ecco come è morta Bellita (Di giovedì 13 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: nel video postato sotto questo articolo, si parla della morte di Bellita Del Campo. Anticipazioni spagnole Una Vita: Casilda e Fabiana chiedono ad Alodia come è morta Bellita, ma lei è poco convincente. José racconta a Liberto e Marcos com’è andata Vediamo Casilda, Fabiana e Alodia, la nuova cameriera dei Dominguez che arriverà al posto di Arantxa, nella cucina della famiglia di artisti: parlano soprattutto della recente scomparsa della cantante. Casilda, a un certo punto, tenta di alleggerire il clima con una battuta, ma le altre due non se la sentono di ridere. Poi Fabiana, con molto imbarazzo, dice ad Alodia che lei e Casilda vogliono ... Leggi su pianetadonne.blog

