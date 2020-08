Andrea Damante, confessa: “Abbiamo bisogno di staccare” (Di giovedì 13 agosto 2020) Questo articolo Andrea Damante, confessa: “Abbiamo bisogno di staccare” . Da tempo giungono voci sulla crisi tra Andrea Damante e la fidanzata Giulia De Lellis, ma adesso il ragazzo ha deciso di vuotare il sacco e parlare. Ormai è già da tempo che si parla della crisi sentimentale tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, ma adesso spunta una confessione per un giornale da parte … Leggi su youmovies

givemefederico : Raga ma voi cosa ne pensate di Andrea Damante e Giulia De Lellis? Molte persone li ammirano ma per me la loro relaz… - StraNotizie : Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis e lei commenta la news sul suo “nuovo fidanzato” - infoitcultura : Andrea Damante, Giulia De Lellis: crisi confermata - blogtivvu : Ex fidanzata di Andrea Damante lo “segue” ovunque in giro per l’Italia: news dopo la rottura da Giulia De Lellis ??… - blogtivvu : Ex fidanzata di Andrea Damante lo “segue” in giro per l’Italia: ultime news dopo la rottura da Giulia De Lellis… -