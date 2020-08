Libano, Istituto culturale italo-libanese: raccolta di fondi per l’ospedale di Beirut (Di mercoledì 12 agosto 2020) Uniti Per Beirut: è lo slogan per la raccolta fondi che l’Istituto culturale italo libanese lancia per la ricostruzione di un’ala di un ospedale pubblico di Beirut. “A seguito dell’esplosione avvenuta nel porto di Beirut, che ha devastato una parte della capitale libanese – si legge nell’appello dell’Istituto – provocando centinaia di morti e di dispersi, oltre cinquemila feriti e trecento mila sfollati, l’Istituto culturale italo libanese, organizza una raccolta fondi a favore della popolazione gravemente colpita. Gli ospedali di ... Leggi su ildenaro

Con l'attuale sistema politico libanese, gli aiuti internazionali rischiano di alimentare il clientelismo e la corruzione, aumentando la rabbia della popolazione. Per evitarlo la mediazione italiana p ...

Proteste in Libano, si dimette il ministro dell'Informazione | E il patriarca Rai chiede un'inchiesta internazionale

Il ministro dell'Informazione libanese, Manal Abdul Samad, ha annunciato le sue dimissioni. Si tratta della prima decisione di lasciare per un membro dell'esecutivo del premier Hassan Diab dopo l'espl ...

Con l'attuale sistema politico libanese, gli aiuti internazionali rischiano di alimentare il clientelismo e la corruzione, aumentando la rabbia della popolazione. Per evitarlo la mediazione italiana p ...