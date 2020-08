Covid, Speranza “Tamponi per arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna” (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena firmato una nuova ordinanza cheprevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone,per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre siaggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previstodivieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla lineadella prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimimesi con il sacrifico di tutti”. Così il ministro della Salute,Roberto Speranza.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

NicolaPorro : Avreste mai creduto che il trasgressivo #JAx potesse diventare come un Roberto #Speranza qualunque? È successo, pot… - MassimGiannini : Nell’estate della movida selvaggia, il giusto appello di #Speranza ai giovani: fermare il #covid tocca anche a voi. - lacittanews : Mentre il mondo guarda con un misto di speranza e scetticismo l’annuncio del vaccino già registrato dalla Russia, s… - Italpress : Covid, Speranza “Tamponi per arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna” - MedexTV : Covid-19, Speranza: “Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Continuare su linea massima prudenz… -