Aeroporto Palermo, l’Ad di Ryanair fa scalo al “Falcone Borsellino” (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Ad di Ryanair, Eddie Wilson, braccio destro del proprietario e Ceo del Gruppo Michael O’Leary, è arrivato oggi all’Aeroporto di Palermo, per incontrare i vertici di Gesap, la società di gestione dello scalo “Falcone Borsellino”. Wilson, giunto in mattinata da Dublino, è stato accolto dall’Amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia, dal Presidente Francesco Randazzo e dal direttore generale Natale Chieppa. Il manager ha parlato telefonicamente anche con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che si è congratulato per il piano di sviluppo che la compagnia irlandese sta approntando per la crescita turistica ed economica del territorio palermitano. Le discussioni – spiega una nota di Gesap – hanno ... Leggi su quifinanza

