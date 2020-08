Sylvia De Fanti, tutto sull’attrice della serie Warrior Nun di Netflix (Di martedì 11 agosto 2020) Romana, nata in Canada, bilingue (italiano e inglese), ha un percorso internazionale come attrice. Ha vissuto a Panama dove la sua famiglia si trasferì per lavoro e successivamente ad Hong Kong. All’età di 10 anni torna a Roma. Frequenta Scienze della Comunicazione a La Sapienza di Roma e a 21 si trasferisce per un anno a Parigi a La Sorbona dove approfondisce gli studi sul postmodernismo, cinema, women & gender studies. A Parigi Sylvia partecipa a un corso di recitazione e sale per la prima volta sul palcoscenico. Dal quale non vuole più scendere. Inizia così la sua carriera di attrice in teatro e contemporaneamente al cinema e in televisione. Sylvia ha lavorato in teatro con Gabriele Lavia, Pierpaolo Sepe, Giorgina Pi, Stefano Benni, Luciano Melchionna, Motus, tra gli altri e con prestigiosi ... Leggi su romadailynews

