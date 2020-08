Ex Maddalena, de Cristofaro: “Pezzo di storia fondamentale per il futuro della Provincia di Caserta” (Di lunedì 10 agosto 2020) “L’ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria Maddalena è un complesso dal grande valore storico, scientifico e artistico, che attraverso un progetto di riqualificazione dell’intera area, potrà ridare ad Aversa e alla Provincia di Caserta la giusta centralità strategica”. Questo quanto dichiarato da Orlando de Cristofaro, candidato al rinnovo del consiglio regionale della Campania, circoscrizione Caserta. “Il … L'articolo Ex Maddalena, de Cristofaro: “Pezzo di storia fondamentale per il futuro della Provincia di Caserta” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena Cristofaro Ex Maddalena, de Cristofaro: “Pezzo di storia fondamentale per il futuro della Provincia di Caserta" Teleclubitalia.it AVERSA – Nicola Grimaldi replica a Scuotri: ecco perché ho pubblicato delle foto di qualche mese fa

22:02:56 AVERSA. Come accade da un pò di tempo a questa parte sono preso di mira dalle fake news dei giornali ed oggi apprendo che il Consigliere al Comune di Aversa Mariano Scuotri mi ha più volte ci ...

Rai Radio1: "Radio anch'io", proroga stato d'emergenza, scuola, M49

Roma, 28 lug. (askanews) - Proroga dello stato di emergenza e prima riunione del Comitato per le riforme e la gestione del recovery fund. È il tema di apertura di "Radio Anch'io", che nella puntata di ...

22:02:56 AVERSA. Come accade da un pò di tempo a questa parte sono preso di mira dalle fake news dei giornali ed oggi apprendo che il Consigliere al Comune di Aversa Mariano Scuotri mi ha più volte ci ...Roma, 28 lug. (askanews) - Proroga dello stato di emergenza e prima riunione del Comitato per le riforme e la gestione del recovery fund. È il tema di apertura di "Radio Anch'io", che nella puntata di ...