Europa League: Final Eight al via con Inter-Bayer Leverkusen su Tv8 (Di lunedì 10 agosto 2020) Lukaku E’ tempo di Final Eight di Europa League. In Germania prende il via la decisiva fase Finale dell’ex Coppa Uefa, a cominciare dai quarti. Riflettori sull’unica italiana rimasta nella competizione, l’Inter, che affronta questa sera a Düsseldorf il Bayer Leverkusen. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione proprio del match dei nerazzurri, trasmesso anche in chiaro su Tv8. Europa League in TV: le partite di lunedì 10 e martedì 11 agosto 2020 Ecco date, orari di gioco e diretta TV dei quarti di Finale di Europa League, che si giocano in partite secche: Inter-Bayer ... Leggi su davidemaggio

