Pretende soldi per la droga dai genitori, che lo denunciano: 35enne finisce ai domiciliari (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a Maddaloni (Caserta) per numerosi episodi di estorsione consumati ai danni dei genitori. Sono stati questi ultimi a denunciarlo, stanchi di essere continuamente minacciati dal figlio tossicodipendente, che Pretendeva sempre soldi per acquistare la dose giornaliera; padre e madre hanmo agito anche per costringere in qualche modo il figlio a non assumere più stupefacenti. I carabinieri hanno accertato che il racconto della coppia era veritiero, e che l’incubo quotidiano, fatto di minacce e qualche percosso, andava avanti da oltre un anno. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Aggiunto Alessandro Milita) ha così chiesto e ottenuto dal gip l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare ... Leggi su anteprima24

Personale del Commissariato di Mesagne ha arrestato F.F., mesagnese di 31 anni, responsabile di estorsione, minacce gravi e violenza. I reati contestati nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Osservi le luci di fronte, dal finestrone de Il Tempo, e ti chiedi se ci sia più feticismo o irresponsabilità al potere. Riuniscono i capi delegazione al cospetto di Giuseppe Conte e passano le ore, i ...

