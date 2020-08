Porsche Panamera - Il restyling su strada senza veli (Di venerdì 7 agosto 2020) La pandemia del coronavirus ha costretto la Porsche ad adottare nuove procedure per lo svolgimento dei test dei suoi prototipi, al fine di non dover bloccare lo sviluppo dei nuovi modelli. La Casa di Zuffenhausen ha voluto documentare questo cambio di approccio, all'insegna dell'igienizzazione e delle misure di sicurezza anti-contagio, usando come esempio i collaudi del restyling della Panamera e pubblicando diverse immagini ufficiali dei muletti immortalati. Un aggiornamento leggero. Le foto mostrano alcuni esemplari dell'ammiraglia in entrambe le varianti di carrozzeria e ormai pressoché prive di protezioni sui particolari estetici oggetto dell'aggiornamento. Tuttavia, è ancora possibile notare degli adesivi applicati ai gruppi ottici, sia anteriori sia posteriori. Inoltre, anche il design dei ... Leggi su quattroruote

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora p ...

Porsche Panamera 4 Sport Turismo: la vettura ancora più spaziosa

La Porsche Panamera 4 Sport Turismo è la versione con carrozzeria shooting brake dell'ammiraglia di Zuffenhausen. Rispetto alla versione tradizionale, il nuovo design della vettura ha migliorato l'abi ...

