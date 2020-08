Fiorentina, su Vlahovic è calato il grande freddo (Di venerdì 7 agosto 2020) FIRENZE - Il grande freddo. Nessun riferimento ad improbabili temperature del periodo, né tanto meno al celebre film icona di una generazione. Più semplicemente e più calcisticamente, è quello che è ... Leggi su corrieredellosport

salvione : Fiorentina, su Vlahovic è calato il grande freddo - sportli26181512 : Fiorentina, su Vlahovic è calato il grande freddo: L'attaccante serbo è attaccato alla maglia ma ha deluso le aspet… - sickogabry : Tifosi che vogliono vendere Vlahovic perché scarso e montato. Ok. Rincaro la dose. 4231 con Ribery, Castrovilli,… - apardi63 : Quindi, noi abbiamo Vlahovic, Cutrone in prestito (ma praticamente nostro), ci serve un attaccante da 15-20 gol, e… - violanews : La Fiorentina e il dubbio Vlahovic: cosa fare del giovane centravanti - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

Dusan Vlahovic e la Fiorentina sono arrivati a un bivio. Il centravanti serbo classe 2000 non ha mai nascosto la sua volontà di proseguire la carriera in Toscana, ma alcuni segnali potrebbero far pens ...FIRENZE - Il grande freddo. Nessun riferimento ad improbabili temperature del periodo, né tanto meno al celebre film icona di una generazione. Più semplicemente e più calcisticamente, è quello che è c ...