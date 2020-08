Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 agosto: morti, contagi, guariti (Di venerdì 7 agosto 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 7 agosto 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.924. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 552 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 249.756. Tra ieri e oggi si segnalano 3 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.190. I ... Leggi su tpi

