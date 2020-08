Aereo Air India con 191 passeggeri si schianta durante l'atterraggio. Almeno 14 morti (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia in India: un Aereo dell'Air India Express con 191 persone a bordo proveniente da Dubai è uscito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto Calicut, in Kerala, nel sud del Paese. Al ... Leggi su tg.la7

ItalianAirForce : Un riassunto dell’operazione @NATO di Air Policing Northern Lightning II, giunta al termine a fine luglio: velivoli… - SkyTG24 : India, aereo passeggeri si schianta in fase di atterraggio: si temono vittime - ultimenotizie : Un aereo dell'Air #India, proveniente da Dubai, è uscito fuori pista, probabilmente per le forti piogge, all'aeropo… - lorysem : Pure l'aereo di Air India. 2020 noi umani abbiamo rotto il cà, ma pure te... ?? -

Un aereo passeggeri si è schiantato in atterraggio sull'aeroporto di Zozhikode, in Kerala, nel sud dell'India. Il velivolo dell'Air India proveniva da Dubai ed è uscito fuori pista, probabilmente per ...(LaPresse) I soccorritori cercano di estrarre dai rottami i passeggeri del volo dell'Air India Express che è uscito fuori pista all'atterraggio all'aeroporto di Kozhikode, nel Kerala indiano. Le immag ...