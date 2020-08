Anna Falchi su Rai1: “Oggi sono senza pudore…già da piccola nascondevo il mio slip sotto la sabbia” (Di giovedì 6 agosto 2020) Una scoppiettante Anna Falchi ha conquistato la scena nell’ultima puntata di “C’è tempo per…” su Rai 1. La showgirl conduce il contenitore estivo assieme a Beppe Convertini e si è lasciata andare parlando del tema di giornata, il pudore e la dignità. “Preparati perché oggi oseremo tanto – ha detto la Falchi a Convertini in apertura di puntata – non mi vedrete senza veli, ma oggi sarò senza pudore”. Al che il conduttore le ha fatto notare che sarà impossibile vederla nuda, dato che ha promesso di farlo solo in caso di vittoria dello scudetto della Lazio. Una battuta alla quale poi è seguita l’intervista di Convertini proprio alla Falchi, che ha parlato del suo senso del pudore ... Leggi su ilfattoquotidiano

Puntata piccante di C’è tempo per… il programma di Beppe Convertini e Anna Falchi che sta andando in onda su Rai1. Il tema di giornata è il pudore e la dignità, annunciato tramite un siparietto simpat ...

Beppe Convertini chiede quindi cosa si prova a fare un calendario: “Ci vuole coraggio, è imbarazzante spogliarsi davanti a tutti i fotografi e le persone, ma c’è ovviamente un po’ di vanità, soprattut ...

