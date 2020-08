Le autorità libanesi: 'Arrestare chi ha stoccato la sostanza esplosiva' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Negligenza, sciatteria, sottovalutazione del rischio. Queste per adesso le piste su cui si stanno concentrando le prime indagini. Un indirizzo dell'inchiesta evidenziato da molti documenti che stanno ... Leggi su tg.la7

Roma, 24 lug. (askanews) - L'aggiornamento sull'iter in atto per mantenere la guida dell'Autorit di gestione, con l'obiettivo di favorire la migliore fruizione delle previsioni comunitarie per la Prog ...Tutti gli ufficiali dell'autorità portuale di Beirut sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di un'indagine sull'esplosione. La decisione è stata presa durante una riunione d'emergenza del ...