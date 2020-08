Villa Carlotta, i visitatori sono già 16mila (Di martedì 4 agosto 2020) stata costretta a partire tardi, come tutti i musei italiani, ma si è rifatta in fretta Villa Carlotta che in un paio di mesi di apertura condizionati dalle regole strettissime per garantire il ... Leggi su ilgiorno

Io_Mariangela : @lucianoparetti Villa Carlotta, Meritava il Rosso. Balbianello, la mini in jeans. - amadeusarte : Continua il LakeComo Festival. Tra poche ore il concerto a Villa Carlotta con il duo Ligresti-Favero. Non mancate!… - danieledv79 : RT @89_giammi: @soffia_blabla Potresti stare di base a Como, dove c'è Villa Olmo (gratuito), poi Villa Carlotta a Tremezzo, Villa Melzi a B… - 89_giammi : @soffia_blabla Potresti stare di base a Como, dove c'è Villa Olmo (gratuito), poi Villa Carlotta a Tremezzo, Villa… - GretaForse : @BlackTristan Allora forse sì. Ma noleggi un'auto, spero. Il lago di Como coi mezzi di questi tempi è follia (Villa Carlotta?) -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Carlotta Villa Carlotta, i visitatori sono già 16mila - Cronaca - ilgiorno.it IL GIORNO Villa Carlotta I visitatori sono già 16mila

È stata costretta a partire tardi, come tutti i musei italiani, ma si è rifatta in fretta Villa Carlotta che in un paio di mesi di apertura condizionati dalle regole strettissime per garantire il ...

Beethoven in cuffia nel parco di Villa Carlotta

LacMus Festival, il grande festival internazionale di musica che si tiene in estate a Tremezzina, sul Lago di Como, si terrà – pur se in edizione ridotta – dal 19 al 23 agosto. Giornata inaugurale mer ...

È stata costretta a partire tardi, come tutti i musei italiani, ma si è rifatta in fretta Villa Carlotta che in un paio di mesi di apertura condizionati dalle regole strettissime per garantire il ...LacMus Festival, il grande festival internazionale di musica che si tiene in estate a Tremezzina, sul Lago di Como, si terrà – pur se in edizione ridotta – dal 19 al 23 agosto. Giornata inaugurale mer ...